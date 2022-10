Günther Jauch: Babyhammer für den 66-Jährigen!

Günther Jauch ist Opa geworden! Wie seine Tochter auf der Internetseite ihres Arbeitgebers in ihrem Steckbrief schreibt, ist sie "Mutter einer Tochter". Wann genau die Karriereberaterin einer großen Hamburger Agentur ihr Kind auf die Welt gebracht hat, ist allerdings nicht klar, da bereits 2021 auf der Internetseite unter ihrem Namen "in Elternzeit" angegeben wurde. Vielleicht freut sich der "Wer wird Millionär"-Moderator also schon seit Längerem über seine Enkeltochter.

In seiner Rolle als Papa geht der 66-Jährige jedenfalls auf: Seine Tochter Svenja ist eines von vier Kindern von Günther Jauch und seiner Frau Dorothea. Neben Svenja und Tochter Kristin Maria hat das paar noch zwei Kinder aus Russland adoptiert.

