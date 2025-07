Günther Jauch: Ruhestand mit 70? Jetzt spricht er Klartext

Auch wenn er schon stramm auf die 70 zugeht, hält er nichts vom Ruhestand. Aufhören und sich auf die faule Haut legen? Das ist nichts für Günther Jauch (68). Er liebt seine Fernsehjobs – und die Arbeit auf seinem Weingut "von Othegraven" in Kanzem an der Saar. Was kaum jemand wusste: Auf seinem Weingut ist der TV-Moderator Mädchen für alles. Ändern will Jauch an diesem Job-Mix nichts. "Mir fehlt nichts – außer dem Haupthaar, das schütterer geworden ist", sagt er, "ewiger Feierabend ist für mich keine Vorstellung vom erfüllten Leben."