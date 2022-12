Günther Jauch: Bittere Bilanz! So war das Jahr wirklich für ihn

Kult-Moderator Günther Jauch begeistert die Fernseh-Zuschauer seit Jahren mit seiner direkten, unverblümten Art. Der 66-Jährige ist dafür bekannt in seinen Shows kein Blatt vor den Mund zu nehmen und sagt gerade heraus was der denkt. So auch jetzt - in seiner Sendung "Jauch gegen 2022" zieht er nun ein bitteres Fazit.