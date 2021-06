Pünktlich zum 1.500. Jubiläum wendet sich das Blatt auf RTL! Jahrelang brachte Günther Jauch die Kandidaten auf dem heißen Stuhl mit seinen Fang-Fragen aus der Fassung, nun muss der Quizmaster einmal selbst zittern. Zum Geburtstag von „Wer wird Millionär“ hat RTL eine Überraschungsshow für Günther Jauch höchstpersönlich organisiert. Er selbst weiß nicht, welches Programm und welche Gäste ihn an diesem Abend erwarten werden. Auf die Nachfrage hin, ob er aufgeregt ist, verriet der schlagfertige Quizmaster: "Sie haben recht. Ich behalte in Sendungen eigentlich lieber die Kontrolle. Bei der Sendung gilt allerdings das Prinzip ´Denn er weiß nicht, was passiert´. Und ich habe auch keine Ahnung auf welche Kandidaten oder Gäste ich treffe. Das wird spannend." Nervosität ist halt einfach nicht sein Ding!