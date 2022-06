Günther Jauch: Jetzt spricht er über seine verheimlichten Kinder

Lesen gelernt haben nämlich alle mit einem ganz besonderen Buch. "Meine Kinder haben mit 'Harry Potter' lesen gelernt, alle sieben Bände", plaudert Günther Jauch fröhlich aus. Und: "Sie haben alle ein Instrument gelernt, ja."

Was ihm sonst noch in den Sinn kommt, wenn er an seinen Nachwuchs denkt? Eine ganz besonders eklige Begebenheit. "Das war für meine Kinder immer das Allergrößte, wenn in einer Eisdiele irgendwo, und da durfte man probieren das Eis. Und dann habe ich also in das Ding gegriffen, wo also die Löffel waren und dann habe ich da ein Stück Eis mir genommen – und dann war das genau das Glas, wo die abgelutschten Löffel reinkamen! 'Ihhh, Papa, ihhh, Papa!' – die haben sich über Wochen nicht mehr eingekriegt", schmunzelt Günther Jauch.

So gewährt der beliebteste deutsche TV-Moderator einen Blick auf seine Familie. Es sind diese kleinen, besonderen Momente, die der liebende Vater nie vergessen wird. Denn egal, ob ehelich oder nicht – Günther Jauch liebt seine Kinder. Und er liebt sie alle gleich!