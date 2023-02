Günther Jauch: Liebes-Fiasko! Wie soll er das nur verkraften?

Schwiegermutter-Liebling, Frauenschwarm, der schlauste und beliebteste Moderator Deutschlands – in seiner TV-Karriere erhielt Günther Jauch schon so manchen charmanten Titel. Doch nun klingt es so, als wären die Zeiten, in denen der "Wer wird Millionär?"-Star reihenweise von Frauen umschwärmt wird, inzwischen vorbei! Sie wollen nichts mehr von ihm wissen. Was für eine herbe Liebes-Enttäuschung!