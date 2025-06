Günther Jauch: Offen wie nie! Er spricht über sein Horrorjahr

Nicht nur das hat das Ehepaar unterschätzt, sondern auch die Macht der Natur. "Im April 24 hatten wir nur zwei Nächte Frost, gar nicht mal extrem, aber im Zusammenhang mit dem Regen waren 70 Prozent der Ernte vernichtet", erinnert sich der Moderator, "dann kam Pfingsten das größte Hochwasser aller Zeiten im Weingut, das hat einen riesigen Schaden an den Gebäuden verursacht. Mit einem Kraftakt haben wir jetzt alles wieder in Ordnung gebracht, aber 2024 war ganz klar, um die Queen zu zitieren, unser 'Annus Horribilis'. Zuvor setzten uns die Pandemie und der Mehltau zu. Ein Fest war die Zeit bisher also nicht."