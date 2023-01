Günther Jauch: Schicksalhafte Entscheidung!

Der "Wer wird Millionär?"-Liebling selbst sagt: "Ich soll mich immer endgültig entscheiden – entweder Fernsehen oder Wein oder entweder immer hier sein oder zu Hause in Potsdam, wo ich normalerweise zu Hause bin." Noch scheint ihm die Auswahl zu gefallen. "Da will ich mich gar nicht festlegen, sondern ich genieße das, dass ich im Grunde da so zweigleisig fahren kann", gesteht er. Aber irgendwann ist eine Entscheidung fällig. Und wie die ausfallen könnte, dafür gibt es auch Hinweise…

"Aber Wein und das Weingut hier nimmt tatsächlich von mir immer mehr Zeit (…)", schwärmt Jauch nämlich. "Also man kriegt hier ein anderes Verhältnis zu vielen Dingen, hat natürlich auch eine andere Ruhe hier, kommt anders runter." Im Gegensatz zur hektischen, schnelllebigen TV-Welt. Nach Jahren auf der Überholspur scheint der ruhigere Weg sehr verlockend.