Guido Cantz: Trauriger Schlussstrich nach 12 Jahren

Die Entscheidung, mit der Show aufzuhören, fiel im Lockdown. "Es war klar, der Vertrag läuft Ende des Jahres aus, und es steht eine Entscheidung an. Ich habe mich gefragt, was willst du demnächst machen? Willst du noch mal etwas anderes ausprobieren, als Leute reinzulegen? Ich bin im August 50 Jahre alt geworden und ich habe in der Corona-Pandemie meine Biografie geschrieben. Das hat alles dazu geführt zu sagen, da kommt noch mal ein anderes Kapitel", so der Moderator.

Damit bleibt Guido Cantz endlich mehr Zeit für seine Familie. Hier seht ihr, seine Frau Kerstin Ricker und seinen Sohn Paul.

