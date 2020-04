Reddit this

Guido Cantz privat: So schön ist seine Frau Kerstin Ricker

Als Moderator ist Guido Cantz aus der deutschen Fernsehlandschaft längst nicht mehr wegzudenken. Seit nunmehr zehn Jahren sorgt der blonde Spaßvogel im -Format „Verstehen Sie Spaß“ für Lachanfälle und feuchte Augen. Dass er Humor hat, hat er längst bewiesen, doch wie steht es eigentlich um seine privaten Qualitäten? Eine kann davon ein Lied singen, denn sie kennt Guido Cantz von einer Seite, die er sonst fleißig versteckt: Seine Frau Kerstin!

Mit seinem Humor hat Guido Cantz seine Frau erobert

Kaum zu glauben, eigentlich wollte Guido Cantz Unternehmensberater in der Wirtschaft werden. Als er beim Kölner Karneval sein Unterhaltungstalent entdeckte, war der damals 25-Jährige bereits seit geraumer Zeit als BWL-Student eingeschrieben. Gott sei Dank, schaffte der Spaßvogel dann doch noch den Absprung und landete auf der Bühne. Seit 1998 moderiert Guido Cantz zahlreiche Comedy-Formate wie „Karnevalissimo“ ( ), „Deal or No Deal“ (Sat.1) oder „Wie geil ist das denn?“ (WDR), seit 2010 ist er das Gesicht von „Verstehen Sie Spaß“. Mit Witz und Verstand hat er längst nicht nur die Zuschauer um den Finger gewickelt, sondern auch das Herz seiner Frau Kerstin erobert.

So schön ist Guido Cantz' Frau Kerstin Ricker

Während er auf der Bühne allabendlich seinen Humor zum Besten gibt, versteht Guido Cantz privat keinen Spaß. Sein Privatleben ist dem Comedian heilig! Dabei gibt es wirklich keinen Grund für das Versteckspiel, denn seine Frau Kerstin Ricker ist eine echte Augenweide. Die hübsche Blondine stammt ursprünglich aus München und ist immerhin acht Jahre jünger als der 48-jährige Moderator. Während Guido Cantz seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit steht, bleibt Kerstin lieber im Hintergrund, denn dort fühlt sie sich am wohlsten.

Seite an Seite strahlen Guido Cantz und seine Frau Kerstin Ricker auf dem Roten Teppich Foto: Getty Images

Doch eins lässt sich der Rheinländer nicht nehmen: Seit 2006 präsentiert Guido Cantz seine Frau regelmäßig stolz auf dem Roten Teppich. Nur private Einblicke bleiben rar. Kein Wunder, dass er bei so einer hübschen Partnerin den Sack lieber schnell zumachte und seine Kerstin 2009 auf dem Schloss Wahn heiratete. Natürlich wie gewohnt still und heimlich im engsten Kreis der Familie.

Guido Cantz: Sohn Paul ist eine echte Frohnatur

Seit 2010 ist das Familienglück der beiden Verliebten perfekt, denn Sohn Paul erblickte das Licht der Welt. Bislang ist er das einzige Kind von Guido Cantz und seiner Frau Kerstin, doch das Thema Nachwuchsplanung ist noch lange nicht abgeschlossen. „Ich habe einen Bruder, meine Frau hat eine Schwester. Wir wissen, wie schön das ist, Geschwister zu haben. Wir warten noch etwas ab – aber ausschließen wollen wir es nicht“ verriet er der „Mopo“. Doch erstmal dreht sich alles um Sohnemann Paul, und der ist zu Freude seines Vaters eine echte Frohnatur. Wir Guido Cantz der „Mopo“ verraten hat, hat sein Kind das Lach-Gen vom Papa eindeutig geerbt! Und wo zieht es einen echten Rheinländer mit seiner Familie hin? Natürlich in die Kölner Heimat. Im Stadtteil Porz hat es sich Guido Cantz mit seiner kleinen Bande gemütlich gemacht.

