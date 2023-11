Guido Maria Kretschmer: Furchtbares Unfall-Drama!

Guido und Frank arbeiteten beide als Künstler in New York, als sich der schreckliche Unfall ereignete. Frank stürzte von einer Bühne und verletzte sich schwer. "Er brach sich beide Fersenbeine und den Rücken", erinnert sich der "Shopping Queen"-Star.

Im Krankenhaus bekam Guido dann die schockierende Diagnose übermittelt. "Da sagt der Arzt zu mir so nebenbei: 'Oh, he wouldn’t walk again, no, no, this is gone.'" Frank würde nicht mehr laufen können! Guido erlebte die wohl schwerste Zeit seines Lebens. Tränen, Angst, schlaflose Nächte. Er fragte sich: "Wie sage ich das jetzt Frank?" Und als er seiner großen Liebe die schreckliche Nachricht des Arztes überbrachte, antwortete Frank: "Guido, wenn ich nicht mehr laufen kann, will ich nicht mehr leben!"