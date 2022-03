Guido Maria Kretschmer: Jetzt plaudert er über seine geheime Liebe

Bei "Shopping Queen" geriet Guido Maria Kretschmer nun in Plauderlaune und fand neben allerhand Modethemen auch die Zeit, um über seine Lieblingstiere zu sprechen: Windhunde! Wie der Designer nämlich verriet, gehören die schnittigen Vierbeiner zu seinen absoluten Hundestars! Guido erläutert: "Ich habe sie als Kind schon gemocht. Und so kam das dann, und dann habe ich mich so langsam 'eingewindhunded'. Sie sind einfach feine Seelen. Ich glaube, die sind keine richtigen Hunde. Sie sind Zaubertiere." Wow! Ehrliche Worte, die einigen ganz privaten Einblick in Guidos Innerstes gewähren! Ob uns der Designer in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein ...