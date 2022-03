Guido Maria Kretschmer: Babyglück für den 56-Jährigen

Gegenüber "RTL" geriet Guido Maria Kretschmer nun in Plauderlaune und gab dabei gleichzeitig und paar ganz intime Einblicke in seine geheimen Fantasien. So offenbart er, dass er insgeheim den Wunsch hegt, bei einem Geschlechtertausch schwanger zu sein. Guido berichtet: "Wenn ich ein Tag eine Frau sein würde, dann würde ich vielleicht gucken, wie das wäre schwanger zu sein. Ich wollte schon immer schwanger sein. Ich würde gerne mal erleben, wie das so ist, also Schwangerschaft. Das finde ich ein großes Ding!" Wow! Ehrliche Worte, die tief blicken lassen. Ob sich Guido und Frank bei so viel Babybegeisterung wohl noch dazu entschließen werden, irgendwann ein Kind zu adoptieren? Wir können definitiv gespannt sein …