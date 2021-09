Guido Maria Kretschmer: Mobbing-Eklat bei Shopping Queen! Sender VOX muss eingreifen

"Liebe 'Shopping Queen'-Community, wir stehen für Vielfalt, Unterhaltung und einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Konstruktive Kritik ist Teil der Show, doch was momentan in den Kommentaren passiert, können und wollen wir nicht länger tolerieren. Daher werden wir die Social Media Begleitung an dieser Stelle für den Rest der Woche einstellen", heißt es nun in dem jüngsten "Instagram"-Beitrag der Kult-Sendung! Doch damit nicht genug! Sogar die Kommentarfunktion wurde durch den Sender unter den Bildern zur jüngsten Folge ausgestellt! Definitiv ein herber Schlag für die Produktion! Schließlich handelte es sich bei der neusten Ausgabe sogar um eine Sonderfolge, die auf Mallorca gedreht wurde und unter anderem Joelina, die Tochter von Daniela Büchner, dabei begleitet, wie sie durch die Läden des Urlaubsdomizils stromert und die Karte zum Glühen bringt!

Was der Grund für die übertriebene Fan-Aggression ist, ist nicht bekannt! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die Malle-Ladys ihre Shopping-Herausforderung dennoch genießen!