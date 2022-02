Guido Maria Kretschmer & Frank: Er packt über ihre heimliche Tochter aus!

"Ja, das hätte ich sehr gerne, also sehr, sehr gern gehabt", offenbart der Designer nun über die Tatsache, dass er und Frank keine eigenen Kinder großziehen konnten. Guido ergänzt: "Als wir ganz jung waren, wollten wir unbedingt, und da war das ein schwieriger Weg. Wir hätten das so machen müssen mit so einem anderen Paar und dann - ich dachte, Kinder aufteilen, das kann ich auch nicht, dafür sind wir viel zu 'caring'. Und so ist es leider nicht passiert." Den Kopf in den Sand stecken kam für die beiden jedoch nicht in Frage. Ganz im Gegenteil sogar!

So kümmerten sie sich liebevoll um die Tochter von Guidos bester Freundin. Guido plaudert bei "Shopping Queen" aus: "Der Frank und ich haben ein Mädchen mit großgezogen, die heißt Claire und das ist die Tochter einer meiner besten Freundinnen. Und die hat auch eine Zeit lang bei uns gelebt. Und wenn man die heute fragen würde: 'Wer sind deine Eltern?', dann würden Frank und ich auch dazugehören. Und das ist für uns ein großes Glück. Also das ist ein bisschen Kinderersatz." Wow! Ob uns Guido in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...