Gustav Schäfer: Er entkam dem Weihnachtsmarkt-Terror in Magdeburg

„Ich kann gerade nicht in Worte fassen, was in unserer Stadt passiert ist“, schreibt er in einer Story. „Uns geht es gut, zum Glück, aber viele Menschen hatten das nicht. Meine Gedanken sind bei all denen, die einen geliebten Menschen verloren haben.“ Dazu teilt er den Hashtag „#bleibstarkmagdeburg“.

Später ruft er seine Fans noch auf: „Wer Videomaterial besetzt, welches die Tatbegehung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt zeigt, leitet dies bitte an die Polizei weiter…“ Denn damit „ist aktuell mehr geholfen, als sie anderweitig umher zu senden…“