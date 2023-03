GZSZ: Bye Bye Sunny! Bei ihrem Abschied flossen echte Tränen

Vor acht Jahren fing Valentina Pahde bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" an - mit gerade mal 20 Jahren. Während ihrer Zeit bei GZSZ ist ihr nicht nur das Produktionsteam unheimlich ans Herz gewachsen, auch ihre Schauspiel-Kollegen und -Kolleginnen wurden zu echten Freunden, wie sie gegenüber "Bild" verrät. Vor allem Chryssanthi Kavazi, die Laura Lehmann spielt, ist zu einer engen Freundin von Valentina geworden.

Insgesamt blickt sie gerne auf ihre Zeit bei der Dailysoap zurück und erklärt: "Für alle schönen Erinnerungen und für jede Erfahrung, die ich sammeln konnte, bin ich sehr, sehr dankbar."

Umso schwerer fiel Valentina der Abschied vom Set und ganz besonders ihren Kollegen und Kolleginnen. So schwer, dass ihr nach ihrer letzten Szene sogar echte Tränen über die Wangen liefen. "Den Tränen in der Szene folgten dann die echten Tränen, als wir die Szene im Kasten hatten", verrät Schauspiel-Kollege Wolfgang Bahro.

Und wie wird die letzte Szene von Sunny ablaufen? "Sunny verabschiedet sich von ihrem Großvater Jo, steigt ins Taxi, das sie zum Flughafen bringt, von wo sie in die Vereinigten Staaten fliegt, um dort einen Job bei einem Architekten anzunehmen.", verrät Wolfgang Bahro ebenfalls. So soll Sunny ihren Großvater noch einmal umarmen, bevor sie in das Taxi einsteigt. Jo Gerner, ebenfalls mit einer Träne im Auge, sieht dem Taxi nach, bis es um die Ecke biegt.

Zu sehen sein wird Sunnys emotionale letzte Szene am 27. März um 19.40 Uhr auf RTL oder aber vorab HIER bei RTL+.

Auch interessant:

Das Alter der GZSZ-Rollen entspricht nicht immer dem wahren Alter der Schauspieler:innen. Wie alt sollen wohl Sunny und Co. sein? Im Video erfahrt ihr mehr.