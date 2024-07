GZSZ: Carlos nimmt Evelyns unmoralisches Angebot an!

Seit dem Prozess gegen Katrin (Ulrike Frank) und Tobias (Jan Kittmann) steckt Carlos (Patrick Fernandez) in einer finanziellen Krise. Obwohl er von der Anklage wegen Totschlags vor Gericht freigesprochen wurde, fällt es ihm sehr schwer Jobangebote in seiner Branche zu bekommen und er muss seit mehreren Wochen als Taxifahrer arbeiten. Dies verheimlicht er jedoch seiner Freundin Alicia (Josefin Bressel) und erzählte ihr, dass er einen gut-zahlenden Bürojob bekommen hätte. Fast flog Carlos' Lüge auf, als Alicia ihn seiner vermeintlich neuen Firma besuchte. Doch zum Glück rief diese ihn jedoch vorher an und Carlos gelang es gerade eben noch, sich in das Bürogebäude zu schleichen und die wartende Alicia am Empfang abzuholen.

Dieser Moment fungierte als eine Art Weckruf für den ehemaligen Bauunternehmer und er suchte sich eine Headhunterin, um endlich wieder in der Baubranche Fuß zu fassen. Diese konnte ihn jedoch lediglich anbieten, sich zwecks Abrissarbeiten für eine Anstellung in Cottbus, bei der er selbst mitanpacken müsste, zu verpflichten.

"Entschuldigen Sie, ich war jahrelang erfolgreicher Bauunternehmer in Spanien. Mein letzter Job war als CEO für W&L. Ich will eine angemessene Position", reagierte er eingeschnappt auf das Angebot. Die Headhunterin erklärte ihm daraufhin, dass er durch den Prozess in der Baubranche verbrannt sei: "Das habe ich auch versucht, und dabei erfahren, dass es bei Ihrem Prozess auch um Brandstiftung, Schwarzarbeit und Erpressung ging."