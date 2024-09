GZSZ-Charlott Reschke verrät: So verlässt Johanna die Soap

"Johanna verlässt Berlin, um in Tokio die Assistenz der Projektleitung einer Management-Agentur zu übernehmen. Zunächst zögert sie, den Job anzunehmen, doch als die Situation mit der Vergangenheit ihrer Eltern eskaliert und die Agentur dringend Unterstützung benötigt, entscheidet sie sich, den Schritt zu wagen und dem stressigen Alltag in Berlin zu entfliehen. Trotz der emotionalen Belastung verabschiedet sie sich liebevoll von ihren Eltern, dem vertrauten Umfeld und macht sich auf die große Reise zum neuen Kapitel in Japan", erzählt Charlott. Sie selbst hingegen wird Mitte September für drei Monate nach New York an das Lee Strasberg Theatre & Film Institute gehen, um ihr Schauspiel weiterzuentwickeln. Im Januar ist dann noch Costa Rica geplant.