GZSZ: Die Dailysoap bekommt Zuwachs! Sie wird die Neue

Lara Dandelion Seibert wird am Juni die Rolle der Ex-Agentin Zoe Vogt übernehmen und den Kolle-Kiez ordentlich aufmischen. So soll Zoe mit einem dunklen Auftrag nach Berlin kommen. Mehr ist über ihre Rolle leider noch nicht bekannt.

Die Schauspielerin freut sich jedenfalls schon sehr auf ihre Zeit am "GZSZ"-Set: "Ich freue mich am meisten darauf, so viel spielen und am Set sein zu dürfen – und darauf, das zu machen, worauf ich Lust habe: mich und meine Rolle weiterzuentwickeln.", erzählt die 30-Jährige.

Dass ihr Film und Fernsehen sehr zusagt, habe Lara schon während ihrer Ausbildung zur Bühnendarstellerin in Hamburg gemerkt, erzählt sie. Nebenbei arbeitete die Schauspielerin auch bereits als Model und tanzte lange Zeit Ballett.