GZSZ fällt gleich zweimal aus – das ist der Grund

Allerdings müssen die GZSZ-Fans nicht nur an diesem Freitag auf ihre Soap verzichten, auch am Montag, 21. April, gibt es keine neue Episode. Es ist schließlich Ostermontag. Stattdessen wartet an diesem Tag eine neue Ausgabe von "Bauer sucht Frau – was ist auf den Höfen los"-Ausgabe auf die Zuschauer.

Erst am Dienstag, 22. April, geht es wie gewohnt bei RTL mit GZSZ weiter. Dann wartet Episode 8256 auf die Fans, in der Tobias (Jan Kittmann) ungehemmt angeflirtet wird und deshalb komplett die Fassung verliert. Alle weiteren Details findest du in unserer GZSZ-Vorschau.