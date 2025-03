"Let's Dance": Aus dem RTL-Programm gestrichen! Das ist der Grund

Wer am 18. April um 20:15 Uhr wie gewohnt RTL einschalten will, wird überrascht: Keine neue Folge von "Let's Dance", keine Jurywertung und auch kein Promi-Aus. Der Grund: Karfreitag, einer der höchsten christlichen Feiertage, ist ein sogenannter stiller Feiertag. An diesem Tag sind in ganz Deutschland öffentliche Tanzveranstaltungen gesetzlich verboten – und das betrifft auch unsere Lieblings-Tanzshow.

Für die Promis bedeutet das: Durchatmen! Statt Training und Nervenkitzel dürfen sich die verbliebenen Tanzpaare eine wohlverdiente Pause gönnen, bevor es am 25. April wieder mit voller Energie weitergeht.