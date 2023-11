"GZSZ"-Jonas: Neue Liebe! SIE erobert sein Herz

Die Security-Firma verlangt 2.000 Euro mehr als vorher vereinbart. Ein Unding für Jonas! "Das können die doch nicht machen. Ich hatte eine feste Zusage!", schimpft er und will den Verantwortlichen sofort zur Rede stellen. Doch Jonas staunt nicht schlecht, als kein bulliger Typ, sondern eine bildhübsche Frau vor ihm steht. "GZSZ"-Neuzugang Flo Kästner (Pauline Afaja) lässt sein Herz sofort höher schlagen. Bleibt er trotzdem professionell? Finden die beiden eine Lösung? Und werden seine Annäherungsversuche von Flo erwidert? All das erfahrt ihr in den nächsten Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Immer montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL.