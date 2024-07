GZSZ: Kommt Rosa nun hinter Zoes und Gerners Plan?

Achtung, Spoiler: Dieser Beitrag enthält Informationen zu GZSZ-Folgen, die RTL ab Donnerstag, 25. Juli, um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt.

Jetzt will sich Zoe erneut mit der Bänkerin treffen und sich bei ihr für das misslungene Date entschuldigen. Dafür fährt die frühere Auftragskillerin extra nach Hamburg, um ihr einen Besuch in ihrer Villa abzustatten. Sie "verführt Rosa nach allen Regeln der Kunst", heißt es in der Pressemitteilung von RTL. Die beiden Frauen schlafen miteinander. Ob Rosa Zoe auf die Schliche kommt?