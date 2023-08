GZSZ: Laura lebt! Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihr Verschwinden raus

Bereits vor einigen Wochen kündigte Darstellerin Chryssanthi Kavazi an, dass sie nach ihrer "Let's Dance"-Pause wieder zurück am Set ist. "Die Rückkehr in die Studios von GZSZ fühlt sich für mich wie nach Hause kommen an", freute sich die Schauspielerin gegenüber RTL. "Ich habe alle vom Team sehr vermisst. Erstmal hab' ich jedem eine herzliche Umarmung gegeben."

Und wie geht es mit ihrer Rolle weiter? "Laura ist mit einem Knall gegangen und wird mit einem Knall zurückkehren: Verändert, auch optisch, und verunsichert! Wie wird ihr Umfeld auf sie reagieren? Sie weiß nicht, was sie erwartet und vor allem, ob jemand auf sie wartet. John?" Es bleibt also spannend bei "GZSZ"...