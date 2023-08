"GZSZ"-Laura & John: Showdown am Eiffelturm! So krass wird ihr Comeback

John findet heraus, dass seine Liebste noch lebt! Und dann entdeckt er auch noch eine Nachricht auf Zoes Handy, in der steht, dass Zoe Laura umlegen soll. Ein Schock! John setzt alles daran, seine Freundin sicher zurück nach Berlin zu bringen. Gemeinsam mit Sascha (Daniel Noah) versucht er, Zoe loszuwerden. John erzählt ihr, dass er nach Paris reisen muss, um sich eine potenzielle Band für das Mauerwerk anzuschauen. Laura hält sich laut Saschas Informationen auch in Paris auf. Er bittet sie in einer Nachricht auf Picshot, zum Treffpunkt am Eiffelturm zu kommen.