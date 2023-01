GZSZ: Letzter Drehtag! So emotional ist der Abschied von ihren Set-Kollegen

Auf Instagram beschreibt die Schauspielerin nun in einem emotionalen Statement, wie sich die letzten Drehtage für sie anfühlen: "Eine lange Reise geht langsam zu Ende. Erst mal! [...] Ich befinde mich in meiner letzten Drehwoche vor meiner langen Pause und langsam realisiere ich, was hier gerade passiert". Aber nicht nur die Zeit am GZSZ-Set wird Valentina sehr vermissen, auch ihre Schauspiel-Kollegen werden ihr sehr fehlen: "Ich hatte wundervolle Jahre und bin dankbar für die tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, und für jede Erfahrung, die ich sammeln durfte", erzählt sie.

Und die sie auch! So kommentiert unter anderem Kollegin Ulrike Frank mit den Worten: "Ich vermisse dich jetzt schon".

Wann Valentina bzw. Sunny zurück auf den Kolle-Kiez kehren wird, ist noch unklar. Hoffentlich sehr bald!

