GZSZ: Mord! ER stirbt den Serientod

In der neuen Folge von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", die am 19. Juli im TV ausgestrahlt wird, kommt sie den Forderungen des Journalisten nach und händigt ihm die 35.000 Euro Schweigegeld aus. Nachdem sich Sören mit den Worten "Melde dich, wenn du mich wieder brauchst" verabschiedet, bekommt er plötzlich keine Luft mehr und kippt um. Zoe hat ihn mit einem asiatischen Pilz vergiftet! "Die Dosis macht das Gift", sagt sie trocken und steckt die Kohle wieder ein. Was für ein eiskalter Mord! Ob Zoe auffliegt? Das wird sich erst in den nächsten Folgen zeigen...