GZSZ: Nach Special – RTL will diese Geheimnisse lüften

An diesem Donnerstag zeigt RTL endlich das große GZSZ-Special in Spielfilmlänge ab 19.40 Uhr im Free-TV. Wer anschließend noch immer nicht genug von der Serie hat und wissen will, wie der Dreh in Spanien abgelaufen ist und was hinter der Kamera passiert ist, kann direkt dran bleiben. Denn im Special "GZSZ hautnah – Fans fragen, Stars antworten" gewähren die Macher der Serie und die Schauspieler exklusive Einblicke und beantworten die Fragen der Fans per Videobotschaft.

Das Special soll außerdem spannende Geheimnisse rund um die Serie lüften: Welche Rolle wird schon bald ganz neu in der Serie auftauchen? Wird Jonas' Flirt nach Berlin kommen? Und welches Backstage-Geheimnis verbirgt das Landhaus in Barcelona? Und vor allem: Wie geht es mit den Seefelds jetzt weiter? All das soll in "GZSZ hautnah" verraten werden.