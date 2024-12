GZSZ-Neuzugang: Gerners Sohn Julian kommt nach Berlin!

In die Rolle des geheimen Sohnes schlüpft der Schauspieler Onno Buß ab der Folge 8.201 (am 31.01.2025 um 19:40 Uhr bei RTL und eine Woche zuvor bei RTL+). Zum Hintergrund seiner Figur erklärt der Neuzugang gegenüber RTL: "Julian wuchs in einem strengen Elternhaus mit seinem Stiefvater Richard und Halbbruder Valentin auf. Vor allem seit Julians sechstem Lebensjahr hat Valentin die ganze Aufmerksamkeit von Richard bekommen. Das hat Julian sehr mitgenommen, weil er sich immer eine stabile und liebevolle Vaterrolle gewünscht hat."