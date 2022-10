"GZSZ": Neuzugang Sascha ist kein Unbekannter

Auf RTL+ wurde die erste Folge mit Daniel Noah als Sascha Beck bereits gestern veröffentlicht. In seiner ersten Szene war schnell klar: Sascha ist kein Unbekannter. Er und Toni (Olivia Marei) treffen bei ihrer Arbeit im Polizeikommissariat aufeinander und machen dabei den Anschein, als würden sie sich schon länger kennen. Toni begrüßt Sascha mit den Worten "lange nicht gesehen, was treibt dich hier her?", wird aber durch einen Anruf unterbrochen, weshalb das Gespräch dort schon endet.

Welche Verbindung Toni und Sascha zueinander haben, wird noch nicht geklärt. Klar ist aber, dass Sascha auch bei der Polizei aktiv ist und es nicht bei diesem Treffen bleiben wird...

Fans können sich auf jeden Fall auf die Rolle von Sascha freuen: Wie Schauspieler Daniel Noah in einem Interview mit "RTL" erwähnt, ist Sascha "ein Typ, der immer für eine Überraschung gut ist und durch seine Erfahrungen am Ende selbst mit sich in Konflikt steht.“

Nicht, dass wir es von GZSZ anders gewohnt wären, aber: es wird spannend!