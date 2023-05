Hailey Bieber & Justin Bieber: Sie kann nicht länger schweigen! Bittere Tränen um ihr Baby

Hailey & Justin Bieber sind seit mittlerweile fünf Jahren verheiratet. Fans des Paares warten seither sehnsüchtig auf die Verkündung einer Schwangerschaft - bislang vergeblich. Und das obwohl sich Hailey Kinder wünsche, wie sie in einem Interview mit "The Sunday Times" verriet. Doch auch wenn der Kinderwunsch groß und Ehemann Justin der richtige Partner sei, gibt es etwas, was die 26-Jährige davon abhält...