Hailey Bieber & Selena Gomez: Plötzlich beste Freundinnen?

Seit Beginn ihrer Ehe mit Justin Bieber wird Hailey von Selena-Gomez-Fans immer wieder mit Beleidigungen und Unterstellungen konfrontiert. So heißt es immer wieder, Hailey habe sich zwischen Justin und Selena gedrängt. Erst kürzlich äußerte sich Hailey endlich zu den fiesen Attacken und stellte in einem Podcast klar, dass es nicht ihre Art sei, sich in andere Beziehungen einzumischen und sie und Justin noch keinen Kontakt hatten, als dieser noch Selena datete. Selena äußerte sich ebenfalls mit einer rätselhaften Botschaft dazu.

Der Zoff zwischen den beiden Frauen schien also alles andere geklärt... Bis jetzt?

