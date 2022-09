Justin Bieber: Hailey bricht ihr Schweigen über seine Beziehung zu Selena Gomez

Dass Justin Bieber sich so kurz nach der Trennung von Langzeit-Freundin Selena Gomez mit Hailey Baldwin verlobte, machte viele seiner Fans stutzig. Lief da etwa schon was zwischen den beiden als er noch mit der Schauspielerin zusammen war? Zwar sind Justin und Hailey nun bereits seit 2018 glücklich verheiratet, jedoch musste das Paar immer wieder heftigen Hate von Jelena-Fans einstecken. Nun will Hailey endlich die Wahrheit hinter dem Liebes-Chaos ans Licht bringen und alle Gerüchte aus der Welt zu schaffen.

In einem Trailer Video zum "Call Her Daddy"-Podcast von Alexandra Cooper will die Frau des Musikers jetzt erstmals auspacken. Auf die Frage der Podcasterin, ob sie jemals zur gleichen Zeit eine romantische Beziehung mit Justin hatte wie Selena, teasert sie an: "Das ist so verrückt, dass ich buchstäblich noch nie darüber gesprochen habe". Hailey wolle nun endlich mit der Wahrheit herausrücken. Bleibt abzuwarten, was die 25-Jährige nun wirklich zu den Vorwürfen zu sagen hat.

