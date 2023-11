Hans Meiser: Traurige Enthüllung nach seinem Tod

Vor wenigen Wochen erst gründete er mit Freunden einen Radiosender: Radio Wellenrausch in Lübeck. Sein großes Comeback am Mikrofon stand kurz bevor. Er hatte noch Pläne. Doch nun ist seine Stimme für immer verstummt. Zurück bleiben Ehefrau Angelika, seine Töchter Anouk und Sarah sowie sein Sohn Fabian-Andrès. Die Trauer ist groß, mit dem Schmerz müssen sie erst mal zu leben lernen. "Wir als Familie sind alle sehr geschockt, weil wir mit seinem Tod nicht gerechnet haben", sagt Tochter Anouk. Ihr Vater sei voller guter Dinge gewesen, voller Hoffnung und Lebensfreude.

Und so hat man ihn auch erlebt, wenige Wochen vor seinem plötzlichen Tod. "Ich bin glücklich", erzählte Hans Meiser im Gespräch mit "Neue Post". "Ich vermisse das Fernsehen nicht. Ich genieße die Zeit mit meiner Ehefrau. Wir machen lange Spaziergänge an der Promenade hier in Scharbeutz, ich arbeite in meiner Freizeit gerne an Haus und Hof."

Und wann immer er Zeit fand, fuhr er mit seiner Angelika mit dem Wohnmobil durch die große, weite Welt. Das machte ihm Freude. Nun muss Angelika alleine reisen. Aber bei aller Trauer bleibt ihr die Gewissheit: Ihr Ehemann hatte ein erfülltes Leben.