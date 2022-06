Hans Sigl: Bittere Tränen in aller Öffentlichkeit

Es gab Zeiten, da waren Sprüche wie: "Echte Männer weinen nicht" weit verbreitet. So mancher mag das auch heute noch so sehen. "Bergdoktor"-Star Hans Sigl hingegen ist ein gefühlvoller, sensibler Mann. Rührt ihn etwas, zeigt er das. Er will sich seiner Tränen nicht schämen!

