Hans Sigl: Nach neun Jahren - sein großes Glück hat ein Ende

Wieso weniger Zuschauer einschalten? Offenbar sind nicht alle begeistert von den Handlungen. Im Netzt gibt es jedenfalls immer mehr Gegenstimmen, viele können über die Handlung nur noch Lächeln. Im Vordergrund stehen nämlich vor allem die Liebeleien von Martin Gruber und seinem Bruder Hans.

So ärgert sich ein Follower: "Die Dramen der Familie Gruber sind langsam echt nicht mehr zu ertragen. Was kommt da alles noch die Tage?" und ein anderer macht sich über das rege Liebeslegen von Martin Gruber lustig: "Welche Frau in seiner Umgebung hat der Bergdoktor noch nicht geknallt?" Und ein dritter schreibt: "'Der Bergdoktor' ist ja Sodom und Gomorra im ZDF."

Der Bergdoktor: Der Grund für den Ausstieg von Ines Lutz! Im VIDEO gibt es die Antwort: