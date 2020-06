Hans Sigl: Schock-Nachricht kurz nach dem 12. Hochzeitstag

Reddit this

Nicht nur Corona macht Hans Sigl (50) und dem „Bergdoktor“-Team zu schaffen. Jetzt steht auch noch der 12. Hochzeitstag mit seiner Susanne (52) am 24. Mai unter einem schlechten Stern. Denn eine andere Frau bedroht ihr Glück! Was für ein Schock.

Plötzlich war sie da: Als der -Star auf seinem -Kanal einen Online-Talk mit Comedian Michael Mittermeier (54) ankündigte, schrieb eine Frau folgenden Text in die Kommentare: „Wann sendest du mir Geld? Heute will ich Termin, sonst werde ich morgen deine Frau kontaktieren.“ Was soll diese Erpressung bloß – und wer ist diese Frau? Eine Bekannte? Ein liebeskranker Fan? Wenn Liebe und Bewunderung extrem ausarten, kann das für Prominente oft unangenehm werden. Das mussten schon viele leidvoll erleben.

Hans Sigl muss seine Familie schützen

Hans Sigl hat sofort reagiert und ihre Nachricht unter seinem Post umgehend gelöscht. Doch die Stalkerin gab nicht auf. Sie gründete eine -Gruppe mit dem Titel „Wahrheit und Geheimnis über Hans“. Und schrieb sogar eine weitere brisante Nachricht – an Susanne Sigl über Instagram. Was für eine irre Angelegenheit! Dass ein Ehrenmann wie Hans Sigl Schulden hat und sie nicht begleichen würde – unvorstellbar. Muss er jetzt Angst um seinen Ruf – und um seine Ehe haben? Er muss die Polizei einschalten. Nur so kann er seine Liebsten – und sich selbst beschützen.