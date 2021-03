Hans Sigl: Traurige Beichte

Annika Ernst

Neue Ärztin, neues Liebes-Drama beim Bergdoktor

Annika Ernst ist die Neue bei „Der Bergdoktor“. Der Rotschopf schlüpft ab 2021 in die Rolle der taffen Ärztin Dr. Johanna Rüdiger und sorgt für Chaos im Team von Martin Gruber alias Hans Sigl. Nicht nur beruflich, sondern auch in der Liebe knistert es gewaltig am Wilden Kaiser. Privat herrscht nach der Trennung von ihrem Freund eher Funkstille...