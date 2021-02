Annika Ernst: Neue Ärztin, neues Liebes-Drama beim Bergdoktor

Name: Annika Ernst

Geburtsdatum: 14. März 1982 (Alter: 38 Jahre)

Sternzeichen: Fische

Herkunft: Schleswig

Kinder: Tochter Luna

Im Leben von Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) bleibt es beim Thema Frauen nie allzu lange ruhig. Nach wie vor ist unklar, ob der Charmeur seine Freundin Anne endlich heiraten wird oder wieder eine neue Frau dazwischen funkt. Auch in der 14. Staffel der ZDF-Produktion "Der Bergdoktor" gibt es einen weiblichen Neuzugang, der die Funken nur so sprühen lässt. Als taffe Ärztin Dr. Johanna Rüdiger sorgt diesmal Schauspielerin Annika Ernst für Leidenschaft im Team. Besonders Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) ist anfangs gar nicht glücklich über die neue Chirurgin im Team! Doch wie sagt man so schön: Was sich neckt, das liebt sich! Am Wilden Kaiser bahnt sich scheinbar eine neue Romanze an. Leider läuft es in der Liebe bei Annika Ernst privat weniger rund.