Hans Sigl: Überraschende Beichte! Er hat große Angst vor der Polizei

Was war passiert? Während seines Studiums entdeckte der Schauspieler an seiner Universität Plakate, auf denen ein Reiseunternehmen Studenten suchte, die Flyer in amerikanischen Bildungseinrichtungen aufhängen sollten. Abenteuerlustig meldete sich der junge Hans Sigl und reiste nach Amerika, um die Plakate "höchst illegal" anzubringen. Dann ein wahrer Schreckmoment, den der 54-Jährige erlebte! Wie das Magazin "Neue Post" berichtet, schildert der Schauspieler die Geschehnisse so: "Plötzlich steht ein Polizeiauto vor dir… Knarre… Hände aufs Dach." Sigl sah sich schon im Knast. Doch zum Glück waren die Beamten gnädig mit dem jungen Studenten und er entging dem Gefängnis. Den Schock hat der "Bergdoktor"-Star bis heute jedoch nicht verdaut. Wer kann es ihm verdenken...