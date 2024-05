Hans Sigl & Ehefrau Susanne: Liebes-Auszeit!

Sein Einsatz in Lissabon? Ein voller Erfolg auf der ­ganzen ­Linie! Eine "Traumkulisse", ein tolles Team – und ­wunderbare freie Momente mit Ehefrau ­Susanne (56) liegen hinter ihm. Sein Schatz war mit in den Süden gereist! "Mit der Sonne im Herzen geht’s weiter. Morgen wieder ans Set", zeigte Sigl entspannte Schnappschüsse aus der Freizeit. Die Fotos hatte "wie fast immer" seine Liebste höchstpersönlich geknipst. Auch Susanne ­teilte strahlend Aufnahmen von Sightseeing und Spaziergängen. Herrlich, so eine Liebes-Auszeit in Lissabon …

Danach ging es für den Schauspieler schön weiter: An sein ­geliebtes "Bergdoktor"-Set für neue Dreharbeiten! "No words needed" (dt.: "Es braucht keine Worte"), so Sigl selig mit Blick auf den Wilden Kaiser. Hach, der Hans im Glück ...