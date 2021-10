Hape Kerkeling: Intimes Geständnis von dem Moderator!

Bereits in seiner Jugendzeit stand Hape Kerkeling auf Männer - die "Ehe für alle" war zu dieser Zeit undenkbar. "Als ich anfing, das erste Mal in diese Szene zu gehen, da war ich so 19 oder 20, da war in Deutschland alles heimlich, verklemmt und dunkle Türen, man musste anklopfen", erzählt Hape Kerkeling in einem Interview mit RTL.