Harald Glööckler: Endlich ein Traummann!

Da das Finden von "Mr. Right" aber für niemanden einfach ist, hat sich der Designer Hilfe geholt und geht einen eher ungewöhnlichen Weg: Er sucht in einer neuen Dokushow nach dem großen Glück. Bald schon geht es los – in diesem Sommer auf RTL Zwei. Sechs Folgen sind geplant.

Doch ist es nicht ein wenig früh dafür, sein Herz wieder zu verschenken? Harald Glööckler verneint die Frage ganz entschieden: "Wenn man sein Leben neu gestaltet, kann man natürlich auch neue Menschen kennenlernen. Man trifft sich zum Essen, man kann flirten und es könnte auch mehr entstehen. Wenn man wieder glücklich ist, hat man automatisch auch eine andere Ausstrahlung." Und glücklich sein, nach der schmerzhaften Trennung, das ist sein größter Wunsch. Dafür kann es nie zu früh sein!

