Désirée Nick: Jung & nackt! So erotisch sah die Diva früher aus

Auf Instagram überraschte Désirée Nick nun mit einem heißen Schnappschuss aus dem Jahr 2003. Damals war die Blondine gerade einmal 45 Jahre jung. Beinah nackt posiert Désirée Nick mit weit gespreizten Beinen auf einem weißen Sofa. Ihre weiblichen Rundungen verhüllt sie lediglich mit einem kirschroten Spitzen-BH von Victoria's Secret. Mehr nackte Haut geht wohl kaum! "Posen kann ich nicht nur in Versace in der Limo, sondern auch zuhause auf der Couch in bequemer Unterwäsche von Victoria Secret. Pic von 2003, als man mich nur im Feuilleton und der Hochkultur kannte", verewigt die Filmdiva sich unter ihrem ganz persönlichen Throwback-Moment.