Harald Glööckler & Mann Dieter Schroth: Die ganze Wahrheit über ihre Ehe

Kennengelernt hat sich das ungleiche Paar nur kurze Zeit nach Dieters Scheidung im Jahr 1986 in einer Mannheimer Diskothek. Damals stand der 21-jährige Harald Glööckler noch am Anfang seiner vielversprechenden Karriere. "Wir sind uns in der Diskothek „Connection“ in Mannheim begegnet – zwischen 3.000 Männern. Das kann kein Zufall gewesen sein. Der liebe Gott hat es so gewollt", erzählte Dieter Schroth 2013 in einem Interview mit "Neue Post". Nur ein Jahr nach ihrem Kennenlernen eröffneten die beiden modeinteressierten Männer gemeinsam das Geschäft „Jeans Garden“ in Stuttgart, in dem sie von Harald Glööckler entworfene Jeans und Hemden verkauften. 1990 gründete das Paar das Modelabel "Pompöös", welches Glööckler groß rausbrachte.