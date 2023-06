Harald Glööckler: Jaaa, jetzt darf es endlich jeder wissen

In der Liebe läuft es gerade nicht so rosig für Harald Glööckler: Nach 35 gemeinsamen Jahren gehen der Mode-Designer und sein Noch-Ehegatte Dieter Schroth getrennte Wege. Keine leichte Zeit für den Paradiesvogel, der nun jedoch nach vorne blickt – und zwar mit einem TV-Format: Noch in diesem Sommer läuft bei RTLZWEI "Herr Glööckler sucht das Glück".