Harald Glööckler: "Unfassbar ekelhaft!" Jetzt geht Anna Maria geht auf ihn los

"Schlimm, einfach nur schlimm!" In ihrer Instagram-Story zeigte sich die achtfache Mutter vor kurzem entsetzt über das Verhalten des Designers. "Gibt es wirklich Menschen, die sowas toll finden?", fragte sie ihre Follower und zeigte einen Ausschnitt aus der Modesendung, in dem Harald harte Worte fallen ließ. "Der Mantel sieht aus, als ob dein Begleiter sich geschämt hat, dass du so ankommst, dass er dir seinen Mantel übergehängt hat", wirft er einer jungen Kandidatin vor und fährt scharf fort: "Du bist ein schönes Mädchen, aber in dem Outfit so langweilig wie eine Kaffeetasse. Nur mit dem Unterschied, dass die Kaffeetasse einem Freude macht, weil man den Kaffee später trinkt."