Harald Glööckler legt sich mit Gloria Glumac an - Das Ergebnis ist niederschmetternd!

Ein besonders harter Schlag für Gloria war Glööcklers Einschätzung, dass ihr Look nicht die Eleganz einer Femme Fatale widerspiegele, sondern eher an eine „Puffmutter“ erinnere. Der Juror kritisierte, dass eine echte Femme Fatale sich nie so präsentieren würde. Eine Femme Fatale stehe laut ihm für Klasse, Stil und Selbstbewusstsein, verkörpere eine starke, elegante Frau und nicht das anstößige Bild, das Gloria laut Glööckler darstellte. Für ihn passte das Outfit schlichtweg nicht zum Thema und verfehlte das Konzept der Femme Fatale, indem es statt raffinierter Verführung eher in die Richtung eines anstößigen Stereotyps ging.