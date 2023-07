Harald Glööckler: Klartext! Marc ist "der wichtigste Mensch in meinem Leben"

Im Interview mit "RTL" macht Harald seinem Marc eine süße Liebeserklärung, stellt aber trotzdem klar, dass die beiden kein Paar sind: "... wenn man jemanden gerne leiden mag und wenn man gerne Zeit zusammen verbringt, sich auch gerne berührt, und dann ist das ja auf einem guten Wege. Da muss man aber auch nicht, man muss auch nichts erzwingen. Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Wort: 'mein neuer Freund, mein neuer Partner' und – ich würde sagen, dass Marc im Moment mit der wichtigste Mensch in meinem Leben ist."

Ihre Beziehung zueinander bezeichnet der Designer als "eine sehr liebevolle" und "sehr aufrichtige Beziehung", "die auf Zuneigung und auch auf Anziehung gründet." Auch Marc kann seinem Freund da nur zustimmen: "Was ist Romantik und was ist eine romantische Beziehung? Das wäre ja auch wieder irgendwo ein Label. Ich würde es so nicht labeln. Es ist eine super intensive Freundschaft, wir können einander total vertrauen, wir können aufeinander uns verlassen und wir haben einfach immer eine coole Zeit zusammen.", stellt der Politiker klar.

Das Kuss-Foto kann Harald ebenfalls erklären: "Wenn man jemanden mag, küsst man ihn, das machen – und ich küsse zugegebenermaßen nicht viele Menschen auf den Mund und auch nicht gleich, aber ja, also das ist natürlich schon etwas Besonderes."

Nun gut, was nicht ist, kann ja noch werden!